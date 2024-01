Nio Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Nio-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 43,77 bringt die Aktie in die "Neutral"-Kategorie. Insgesamt erhält die Nio-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung nach dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass die Nio-Aktie derzeit 4,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf der Basis der letzten 200 Tage ist die Einstufung jedoch "Schlecht", da die Aktie 7,18 Prozent unter dem GD200 liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz ergibt gemischte Ergebnisse. Während die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat schlechter wurde, blieb die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen unverändert. Daher wird die Nio-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Nio derzeit bei 0 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,87 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Nio-Aktie, die sowohl neutrale als auch negative Aspekte aufweist.

