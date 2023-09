Nio-Aktie: Wahnsinniger Irrtum?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Nio massiv verloren. Es ging um -18 % abwärts – die chinesischen Autobauer haben damit für absolutes Aufsehen gesorgt. Am Mittwoch hingegen ging es in den ersten Handelsminuten bereits wieder um über 2,9 % aufwärts. Dies legt den Verdacht nahe, dass die Börsen sich am Vortag etwas geirrt haben. Möglicherweise eröffnet dies auch wieder eine Chance für Investoren und Trader, die sich kurzfristig um solche Fälle kümmern – denn Nio hat aus einem bestimmten Grund verloren, legen die Vorgänge nahe.

Nio: Die Finanzierung

Es steht zu vermuten, dass Nio eines Finanzierungsvorgangs wegen abgestraft worden ist.

Nio hat eine Wandelanleihe herausgegeben, mit der das Unternehmen 1 Milliarde Dollar einsammelt(e). Diese Wandelanleihe eröffnet Investoren auch das Recht,...