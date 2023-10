Nio-Aktie: Wahnsinn - die Verluste weiten sich aus!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Bei der chinesischen Nio weiten sich die Verluste derzeit massiv aus. Die Notierungen haben am Freitag bis in die frühen Nachmittagstunden zwar lediglich -2 % verloren. Aber auch das ist bereits ein Rücksetzer, der dem Unternehmen und vor allem seinen Eigentümern, also den Aktionären, weh tun wird. Die Notierungen sind binnen einer Woche um mehr als -10 % nach unten gesackt. Die Aktie hat damit kaum noch eine Chance, in kurzer Zeit in überzeugendes Comeback zu liefern.

Denn: Nio wird zwar am 7. November seine nächsten Quartalszahlen publizieren. Der Titel aber wird sicherlich keine wirtschaftlichen Impulse abliefern können. Denn die Schätzungen für das Gesamtjahr sind im roten Bereich. Die Aktie wird ein Nettoergebnis von -2,4 Milliarden Euro erwirtschaften. Der Titel wird auch im kommenden Jahr mit einem Nettoergebnis von...