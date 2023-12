Nio-Aktie: Der Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nio ist in den vergangenen Tagen ausgesprochen schwach gewesen. Nun könnte sich, so der jüngste Eindruck, alles wieder drehen – jedenfalls zum Teil. Am Donnerstag ging es um mehr als 8 % aufwärts. Das ist zwar einigen Aktien passiert oder gelungen. Nur kommt Nio aus China. Der oft zitierte Grund für die starken Aktien am Donnerstag spielt hier keine Rolle: Nio profitiert nicht besonders von den wieder besseren Zinsaussichten.