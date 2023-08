Nio-Aktie: Vorhersehbarkeit hätte hier geholfen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio konnte in den letzten Tagen seinen vorherigen Aufwärtskurs nicht nachhaltig fortsetzen. Am Dienstag verzeichnete das chinesische Unternehmen einen geringfügigen Abschlag von -0,50 %. Auch an den vorausgegangenen Tagen zeigte der Finanzmarkt dem Titel gegenüber eine gewisse Zurückhaltung; es gab innerhalb von fünf Tagen einen Rückgang um -4,00 %. Dennoch richtet sich der gesamte Trend immer noch aufwärts aus und sorgt regelmäßig für Überraschungen.

Nio: Eine überraschende Entwicklung

Die aktuelle Lage basiert nicht mehr auf direkten wirtschaftlichen Bewertungsgrundlagen. Nach aktuellen Zahlen wird Nio im laufenden Jahr ein KGV von etwa -12 erzielen – die Verluste werden also erheblich sein. Für das kommende Jahr wird eine schwache Performance für den E-Fahrzeug-Hersteller im Premium-Segment prognostiziert; weitere...