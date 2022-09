Nio-Aktie: Unter die Räder gekommen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Finanztrends Video zu NIO



mehr >

Die Nio-Aktie geriet in den letzten Tagen mächtig unter Verkaufsdruck. Innerhalb von nur vier Handelstagen verlor die Aktie des chinesischen Autoherstellers rund 14 Prozent an Wert. Heute konnte sich das Papier mit einem Kursgewinn von knapp über einem Prozent wieder etwas stabilisieren. Was steckt hinter der jüngsten Abwärtsbewegung? Umsatz top, Gewinn flop Enttäuschende Quartalszahlen. Genauer gesagt zu hohe Verluste. Während… Hier weiterlesen