Nio-Aktie: Unglaubliche Verluste!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Unfassbar, was derzeit rund um die Aktie von Nio passiert. Am Donnerstag ging es für den Titel an den Märkten um satte – 11 % abwärts. Das ist einer der höchsten denkbaren Verluste überhaupt. Die Ausgangsposition für die kommenden Wochen ist fatal.

Nio: Fatal!

Die Kurse sind zuletzt am Tag zuvor (!) allerdings auch um eben diesen Wert nach oben gezogen. Die Notierungen springen also hin und her. Besonders eindrucksvoll bei diesen Kursbewegungen ist und bleibt jedoch, dass es scheinbar kaum Gründe für die Bewegungen gibt. Die Notierungen haben keinen Anlass, auf wirtschaftliche Gegebenheiten, Fehler oder Erfolgsmeldungen zurückgreifen zu können. Nio meldete nichts.

Am Ende sind die Chinesen damit allerdings sicherlich noch nicht. Die jüngste wirtschaftliche Meldung betraf die Belegschaft. Nio möchte 10 % der Stellen abbauen....