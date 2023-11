Nio-Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Dr. Bernd Heim

Nio hat am Morgen einen Gewinn von annähernd 5 % verbuchen können. Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet. Aber: Nio ist damit am vierten Tag in Folge erfolgreich.

Am 7.11., also am Dienstag, wird Nio seine Quartalszahlen präsentieren. Möglicherweise sind die Börsen hier bereits darauf aus, die Zahlen vorab zu feiern.

Tatsächlich wird Nio aber sicherlich Verluste verkünden müssen. Es gibt wenig Anlass anzunehmen, die Zahlen würden sehr gut.

Nio: Analysten sind zuversichtlich

Neue Nachrichten wurden am Montagvormittag auch nicht vermeldet. Daher ist es unwahrscheinlich, dass dieser Anstieg mehr als Spekulation ist. Vor diesem Hintergrund ist Vorsicht geboten, mahnen wirtschaftlich orientierte Analysten. Insgesamt aber sind Analysten zuversichtlich. Es soll den Daten von Marketscreener nach um 62 % aufwärts gehen. Das ist...