Nio-Aktie: Unfassbarer Gewinn

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio ist am Freitag mit einem starken Gewinn aus dem Handel gegangen. Eigentlich war der Gewinn sogar unfassbar: 7 % Plus führten die Aktie über die Grenze von 2 Euro hinaus. Beim genauen Blick ist dies jedoch nicht nur überraschend. Vielmehr stellen sich auch gewaltige Potenziale in der neuen Woche ein. Wie hoch die Kursziele sein werden, lässt sich allenfalls aus den Werten der Analysten feststellen.

Nio: Das ist gewaltig

Nio selbst hat derzeit noch keine nennenswerten Impulse hervorgebracht, die noch helfen könnten. Deshalb lohnt der Blick auf die Stimmung rund um die Aktie.

Die Notierungen sind nach Meinung von Chartanalysten durch den Kursgewinn vom Freitag deutlich stärker geworden. Charttechnisch betrachtet ist und war der Sprung auf mehr als 10 Euro bedeutend. Runde Marken hinterlassen eine wichtige Note bei der...