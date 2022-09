Nio-Aktie: Unfassbar!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio ist in diesen Tagen eine der brisanteren Aktien. Der Autobauer meldete kürzlich eine starke Nachfrage nach seinen Fahrzeugen. Gleichzeitig scheinen die Börsen sich nicht ganz einig darüber zu sein, wie die Aktie zu bewerten ist. Am Mittwoch ging es an den europäischen Märkten zunächst um gut 2,5 % abwärts, nachdem die Aktie zuvor in den USA am Dienstagabend einen… Hier weiterlesen