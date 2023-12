Nio-Aktie: Überraschung!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Was für eine Überraschung zum Jahresende bei und für Nio: Die Notierungen gewannen auch am Freitag noch einmal ca. 0,3 %. Nur ist die Aktie in einer Woche sogar um über 17,4 % geklettert – das ist ein starkes Stück! Nio ist auf dem Weg dazu, sich deutlich wieder zu erholen. Das kann auch 2014 noch so weiter gehen, vermuten Analysten bereits. Nach Marketscreener gehen die davon aus, der Kurs könnte um [...] Hier weiterlesen