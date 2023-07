Nio-Aktie: Steigt in die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Seit Oktober letzten Jahres befindet sich die Nio-Aktie in einer Phase der Bodenbildung. Anfangs waren Anleger enttäuscht über die Verkaufszahlen, da der chinesische Automarkt teilweise hinter den Erwartungen zurückblieb. Dieser Trend scheint jedoch seit Juni 2023 umgekehrt: Die Aktie konnte kontinuierliche Zugewinne verzeichnen und in der vergangenen Woche eine starke Beschleunigung ihrer Aufwärtsbewegung zeigen. Grund dafür ist unter anderem die von Nio angekündigte Expansion außerhalb Chinas – zum Beispiel durch die Eröffnung eines ersten Nio-Hubs in den Niederlanden. Dazu kommen positive Analysteneinschätzungen, insbesondere von Morgan Stanley.

Überarbeitete Einschätzung der Nio-Aktie

Laut Tim Hsiao, Analyst bei Morgan Stanley, bestehen Potenziale für Neubewertung und Verbesserungen im Betriebsablauf des Unternehmens. So...