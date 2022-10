Nio-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Fallende Notierungen zeigen in der Regel einen Abwärtstrend auf. Wenn sich die Abwärtsbewegung schon über mehrere Monate hinweg eingestellt hat, so liegt im Normalfall ein Bärenmarkt vor. Eine alte Börsenweisheit sagt, greife nicht ins fallende Messer. Insofern könnten Anleger zunächst eine bestätigte Trendwende abwarten. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Nio-Aktie jetzt zu kaufen. Um… Hier weiterlesen