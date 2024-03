Nio Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Algoma Steel":

Die Aktie von Nio hat in den letzten Tagen einen Kurs von 38,35 HKD erreicht, was -16,87 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies wird als kurzfristig "Schlecht" eingestuft. Über einen längeren Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -40,95 Prozent, was auch als "Schlecht" bewertet wird. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nio liegt bei 82,05, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Wochen überwiegend negative Meinungen und Themen rund um den Wert gab. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" angemessen bewertet.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen erfährt kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Nio.