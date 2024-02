Nio Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Nio in den sozialen Medien, was zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Intensität der Diskussionen und die steigende Aufmerksamkeit deuteten auf eine gestiegene Aktivität der Anleger hin. Aus diesem Grund erhält die Nio-Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigte jedoch vorwiegend negative Meinungen über die Nio-Aktie in den Diskussionen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen war jedoch weder eine starke positive noch negative Diskussion über Nio zu beobachten, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Nio-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent und liegt damit 5,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Nio-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Nio-Aktie bei 80,79 liegt, was auf einen "Schlecht"-Status hinweist. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, fällt mit 79,3 in den "Schlecht"-Bereich.

Zusammenfassend ergibt sich also eine eher negative Gesamteinschätzung für die Nio-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, der Dividendenrendite und des Relative Strength Index.