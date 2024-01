Nio Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Nio-Aktie hat momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,02%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Nio-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 68,26 HKD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 47,9 HKD weicht somit um -29,83 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 59,31 HKD eine Abweichung von -19,24 Prozent und erhält somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Nio-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nio-Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nio liegt bei 78,12, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Nio-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".