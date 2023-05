- Nio-Aktie: Rückblick auf die KW18

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Nio-Aktie beendete die Woche mit einem Plus von 2,94 % (Endpreis: 8,06 USD). Doch es gibt auch schlechte Neuigkeiten für den chinesischen Elektroautobauer. Im April verkaufte Nio lediglich rund 6.700 Fahrzeuge und auch in den ersten drei Monaten des Jahres lag der Absatz bei nur 31.000 Fahrzeugen. Laut Firmenangaben peilt NIO für das Gesamtjahr 2023 einen Absatz von 250.000 Autos an – ein ambitioniertes Ziel, das immer weiter in weite Ferne rückt.

Zusammenfassung:

– Die Nio-Aktie konnte in der vergangenen Woche zulegen.

– Der Elektroautobauer hatte im April Verkaufszahlen von nur etwa 6.700 Einheiten.

– Auch die Auslieferungszahlen im Mai waren rückläufig.

– Das Unternehmen hat bislang bescheidene Zulassungszahlen hierzulande erreicht.

– Mit einem Absatzziel von insgesamt einer Viertelmillion Autos bis zum Jahr 2023 ist...