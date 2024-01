Nio-Aktie: Reinfall aus China

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Schade, werden sich Investoren von Nio denken müssen. Die China-Aktie nahm am Dienstag gleich -4 % Verlust hin. Die Kurse sind auf dem Weg nach unten, haben wir bereits in den vergangenen Tagen festgestellt. Die Notierungen sind seit dem 1. Januar um gleich -33 % nach unten gerutscht. Das führt aktuell in einen Abwärtstrend, aus dem es scheinbar kaum noch ein Entrinnen gibt. Die Kurse von Nio werden sich ohne weitere Nachrichten schwer damit tun, die Erwartungen zu erfüllen, die beispielsweise die Analysten noch an die Aktie aus China formuliert haben.

Nio: So nicht

Dabei war der Kurs der Aktie aktuell um mehr als 57 % bezogen auf die vergangenen sechs Monate nach unten durchgereicht worden. An sich ein horrendes Ergebnis, denn kaum jemand hatte einen derart möglichen Absturz auf dem Schirm. Die Analysten gehen noch immer davon aus, die Aktie könnte sich um satte gut 70 % nach oben schieben. Das ist aus der Perspektive der Analysten offenbar damit verbunden, dass der Kurs auch noch über die Marke von 9 Euro klettern könnte.

Das würde vor allem für die Marktkapitalisierung bedeuten, dass Nio in etwa 17 Mrd. Euro wert sein soll. Zur Rechnung: Aktuell kostet die Aktie insgesamt an den Börsen in etwa gut 10 Mrd. Euro. Der Umsatz im Jahr 2024 wird auf 10,3 Mrd. Euro taxiert. Das bedeutet, bis dato hätte die Aktie bezogen auf das Jahr 2024 ein KUV von 1,11. Das reicht aus, um noch eine wirtschaftliche Restchance zu erwarten. Das reicht noch nicht, um der Aktie einen günstigen Kurs zu bescheinigen. Denn:

Aktuell ist der Kurs vor allem dadurch belastet, dass Nio sowohl 2023 wie auch 2024 mit einem Milliarden-Minus rechnen muss. Der Abwärtstrend hat also Gründe und setzt sich gegenwärtig trotz der Schätzungen der Analysten auch noch fort. Jedenfalls sieht es gegenwärtig danach aus.

