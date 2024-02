Nio-Aktie: Reinfall!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Einen unfassbaren Abschlag erlebte am Freitag die Aktie von Nio. Die Chinesen verloren fast -8 % und rutschten bis in den frühen Abend hinein auf ein Niveau von weniger als 5 Euro. Die Notierungen sind damit auf den tiefsten denkbaren Stand gefallen. Und es sieht so aus, als sollte dies kein Zufall sein. Der Konkurrent BYD – eine andere Branchen-Aktie ist dies zumindest – hat ein deutlich besseres Tagesergebnis erzielt.

Speziell bei Nio: Es läuft nicht rund

Der chinesische Automarkt meldete ein Plus von annähernd 50 % für den Januar an. Auch hier gibt und gab es offenbar keine nennenswerten Probleme. Bei Nio scheint der Fall, im wahrsten Sinne des Wortes, tiefer zu liegen. Der Markt registriert zunehmend, dass die Bewertung nicht günstig ist.

Nio hat für das Jahr 2023 mutmaßlich einen Verlust von ca. -2,4 Mrd. Euro einfahren müssen. Das ist nicht mehr als bislang vermutet worden war, aber der Verlust für das neue Jahr 2024 wird nun höher taxiert. Er soll bei 1,6 Mrd. Euro liegen. Vielleicht ist die Aktie jetzt wieder fair bewertet? Analysten zeigen jedenfalls sehr kräftig mit dem Daumen nach oben!

