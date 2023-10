Nio-Aktie: Potenzial bei 56 %

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio hat am Montag zum Auftakt der neuen Woche keine Glanzleistung an den Börsen hingelegt. Der Kurs ging mit einem Abschlag von -1 % ins Rennen. Die Notierungen sind damit erneut auf dem Weg, die Untergrenze bei und von 8 Euro zu testen. Ob dies in den kommenden Wochen haltbar sein wird? Die Aktie hinterlässt noch immer Fragezeichen, denn die jüngsten Rücksetzer waren von den Aktienmärkten vor allem hausgemacht.

Nio: Das gilt es zu beachten!

Denn Nio hat dabei aktuell vor allem darunter gelitten, dass das Unternehmen eine Wandelanleihe am Markt emittierte. Diese umfasste ein Volumen von immerhin 1 Milliarde Dollar. Dieses Volumen aber ist vergleichsweise gering, denn die Aktie hat eine Marktkapitalisierung von ca. 14,7 Milliarden Euro. Die Auswirkungen der Wandelanleihe – ein möglicher Umtausch in einigen Jahren in eine neu...