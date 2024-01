Nio-Aktie: Plötzlich besser!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Nio wird an den Börsen am Montag anders als die chinesische Aktie BYD nicht mehr abgestraft. Vielmehr steht es kurz vor Handelsschluss quasi fest, dass Nio sich zumindest auf niedrigem Niveau wird halten können. Der Titel ist ohnedies in einem massiven Abwärtstrend, kann sich aber bei den Analysten offenbar noch mit hohen Kurszielen ins Gedächtnis rufen. Die Analysten, die lt. Marketscreener den Konsens bilden, gehen derzeit von einem durchschnittlichen Kursziel in Höhe von über 70 % aus.

Wer den Taschenrechner bemühen möchte, sieht als Kursziel eine Notierung bei mehr als 9 Euro. Die Kurse sind aus dieser Perspektive sogar auf recht gutem Wege, sogar die runde Marke von 10 Euro noch einmal avisieren zu können.

Nio: Wirklich 10?

Ob dies gelingen kann? Die Aktie dürfte nach Meinung zahlreicher Beobachter nicht so viel wert sein. Denn der Konzern wird im abgelaufenen Jahr mit einem Minus von -2,4 Mrd. Euro geführt. Das Minus im operativen Geschäft soll im Jahr 2024 dann den Wert von -1,6 Mrd. Euro einfahren. Das bedeutet unter dem Strich, dass Nio auch in den kommenden Jahren wohl kaum vorankommen wird, wenn es darum geht, den Vorschusslorbeeren gerecht zu werden.

Analysten mit deren Kursschätzung – s.o. -, könnten sich indes vielleicht auch auf den Umstand berufen, dass die Sorge vor China und dessen Crash übertrieben zu sein scheint. Chinas Wirtschaft wächst nicht mehr so kräftig wie noch in den Jahren zuvor. Das ist richtig – aber hindert die Wirtschaft in Einzelfällen wie beim E-Fahrzeugverkauf nicht daran, schon jetzt durchzustarten.

Nio ist allerdings, das ist der andere Teil der Wahrheit, nicht nur wirtschaftlich ins Hintertreffen geraten. Objektiv sind auch das charttechnische Bild wie auch der technische Eindruck derzeit schwach. Ob die Analysten mit 70 % Potenzialschätzung Recht behalten?

