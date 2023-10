Nio-Aktie: Peinlich!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio hat sich auch in der vergangenen Woche wieder nicht mehr auf dem früheren Niveau halten können. Es ging für das chinesische Unternehmen am Ende um satte -8,7 % in einer Woche abwärts. Damit hat die Aktie von Nio eine echte Eigendynamik auf dem Weg nach unten entwickelt.

Der Titel hat damit die Marke von 8 Euro bei weitem nicht halten können. Dies allein ist ein Alarmsignal, weil zuvor Analysten darauf verwiesen haben, dass selbst nach dem bisherigen Kurssturz diese Unterstützung nun zurückerobert und / oder gehalten werden müsse. Das Kernziel bleiben Notierungen von etwa 10 Euro, um davon ausgehend dann den Aufwärtstrend wieder zu erobern.

Fehler Nio: Wandelanleihe

In der vergangenen Woche ist nun wenig geschehen, was die Entwicklung dieser Aktie beeinträchtigen kann. Die Nachrichten, die Nio bewegt haben, beziehen sich...