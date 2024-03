Nio Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Für Nio wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage mit 49,79 Punkten bewertet, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 56,01 Punkten und führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung. Daher erhält Nio insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen gab es verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Nio. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Nio. Die Diskussionsintensität hat sich verringert, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Nio momentan bei 65,73 HKD verzeichnet, während der Aktienkurs bei 43,8 HKD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 bei 51,63 HKD liegt und der Aktienkurs bei 43,8 HKD. Insgesamt lautet daher der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".