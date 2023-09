Nio-Aktie: Mehr zu bieten als BYD?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio aus China konnte sich an den Märkten zuletzt kaum stabilisieren. Nachdem die Aktie am Mittwoch weitere -2,5 % nachgab, startete Nio schon am Donnerstagmorgen mit neuen Rücksetzern um -0,5 %. Damit verliert die Aktie mehr als das zweite prominentere Unternehmen aus China, BYD. Umgekehrt könnten Investoren so auch auf die Idee kommen, hier sei ein Investment mit höheren Potenzialen möglich.

Nio und BYD: Wer kann mehr gewinnen?

BYD hat zuletzt auch etwas nachgegeben, rutschte aber nur von gut 30 Euro oder teils 31 Euro auf mehr als 28 Euro nach unten. Die Verluste an den Aktienmärkten halten sich demnach in Grenzen.

Nio dagegen musste zuletzt einen Rückschlag hinnehmen, der viel stärker ausfiel. Die Notierungen rutschten von teils deutlich mehr als 10 Euro binnen weniger Tage auf weniger als nun 8 Euro. Die Gründe sind vor...