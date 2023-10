Nio-Aktie: Letzte Ausfahrt!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio ist am Dienstag – endlich, so die Investoren – wieder etwas stärker geworden. Die Chinesen konnten einen Aufschlag um immerhin fast 1 % verbuchen. Das ist nicht besonders viel, aber hilfreich. Die Notierungen schieben sich damit wieder in Richtung der Marke von 8 Euro. Die gilt als signifikant.

Vielleicht hilft auch eine ordentliche Nachricht aus China. Das Reich der Mitte gab bekannt, dass es im August mit 789.000 Einheiten führend im Export von NEVs war. In diesem Segment ist Nio – fast – aktiv. Somit hat der Wert vielleicht einen Seitenkick erfahren. Dennoch gibt es hier ordentliche Potenziale, die aus einer anderen Betrachtungsweise kommen.

Der Irrtum wirkt nach: Nio

Kürzlich hatte das Unternehmen eine Wandelanleihe ausgegeben. Diese Wandelanleihe im Volumen von 1 Milliarde Dollar kann theoretisch den Wert der Aktie...