Nio-Aktie: Kommt jetzt die Trendwende?

Die Abhängigkeit von dem Batterieproduzenten CATL war dem Unternehmen schon länger ein Dorn im Auge. Nun hat der CEO William Li bestätigt, dass der chinesische Autobauer plant, ab dem Jahr 2024 ein 800-Volt-Batteriepaket auf den Markt zu bringen. Dennoch kann sich Nio dem negativen Gesamtmarkt-Umfeld, in Sachen Lieferketten usw., nicht entziehen. Was auch am Kurs der Nio-Aktie zu sehen ist.… Hier weiterlesen