Nio Aktie: Der Knall ist da!

Die chinesische Automobilfirma Nio erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenrendite, die 5,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist mit einem Wert von 100 darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass die Nio-Aktie sowohl im Vergleich zur 200-Tage-Linie als auch zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage deutliche Abweichungen aufweist, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment rund um die Nio-Aktie ist ebenfalls überwiegend negativ, mit zehn Tagen, an denen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten Tagen dominieren vor allem negative Themen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt. Somit erhält Nio auf Basis der Anlegerstimmung insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.