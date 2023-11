Nio-Aktie: Kleine Alarmstimmung?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Alarm aus China: Nio ist schon wieder auf dem Weg nach unten. Am Mittwoch gab der Titel gleich um -1,2 % nach. Die Notierungen haben damit in den vergangenen fünf Tagen noch ein Plus von 6,8 % auf den Kurstafeln. Dies ist zu wenig, um sich nach und nach wieder in deutlich bessere Regionen zu schieben. Die Aktie wird unverändert an den schwachen Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung leiden.

Nio: Das ergibt einen Verlust

Ganz konkret: Nio wird im laufenden Jahr einen Umsatz von nur 7,9 Mrd. Euro einfahren. Das ist zu wenig, wenn es um Verlustvermeidung geht – das Nettoergebnis liegt für das Gesamtjahr bei geschätzten ca. -2,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis soll sich im Lauf des kommenden Jahres wieder verbessern. Nur ist der Umsatz mit 12,3 Mrd. Euro auch schon recht ambitioniert geplant. Viel Luft nach oben bleibt bei...