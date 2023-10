Nio-Aktie: Jetzt wird es richtig spannend

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Nio hat in der vergangenen Woche zum Ende einen weiteren Aufschlag geschafft. Für die Chinesen ging es gleich um 1 % aufwärts (knapp), womit das Wochenplus am Ende auf über 7 % stieg. Dies ist eine erste kleine Abrechnung mit all den Skeptikern, die Nio bereits einen Crash prophezeit haben.

Tatsächlich hatte Nio zuvor eine sehr schwache Phase. Hintergrund war die Ankündigung, eine Wandelanleihe zu emittieren. Diese ist 1 Milliarde Dollar schwer und könnte die bestehenden Aktien schwächen. Die Investoren können je nach Charge entweder 2029 oder 2030 die Wandelanleihe in die jeweilige Aktienoption umtauschen. Dies aber wird sich auf die Anzahl von Aktien auswirken und kann dementsprechend Relevanz haben. Tatsächlich aber sind die in Frage stehenden Summen vergleichsweise überschaubar. Der Rutsch um -18 % nach Bekanntgabe des...