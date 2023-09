Nio-Aktie: Jetzt wird es rasant!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio verliert derzeit an den Börsen weiterhin den Rückhalt. Das chinesische Unternehmen hat am Dienstag einen Abschlag in Höhe von mehr als -1,9 % hinnehmen müssen. Es war aktuell nicht abzusehen, dass die Börsen dem Unternehmen derart die Rückendeckung entziehen würden. Denn der Auslöser für den Kursrückgang war vergleichsweise banal.

Nio: Jetzt wird es ernst für die Chinesen

Nio hatte kundgetan, eine Wandelanleihe zu platzieren. Diese kann später, zu zwei Zeitpunkten wie 2029 und 2030, statt zur Rückzahlung auch zur Auszahlung in Aktien führen. Diese Aktien werden typischerweise dann neu emittiert, womit sich der Wert von vorhandenen Aktien rechnerisch reduziert. Dies allerdings ist nach Auffassung der Investoren offenbar ein Grund gewesen, sich von den Aktien zu den jeweils aktuellen Kursen zu trennen.

Die Kurse sind...