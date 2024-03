Nio Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Anleger-Stimmung bei Nio in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, wie aus den Auswertungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Dies spiegelt sich in der Einschätzung der Anleger-Stimmung wider.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann Stimmungen verstärken oder umkehren. Bei Nio wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende weist Nio mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent eine Unterperformance auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,94 Prozent liegt die Aktie daher als unrentables Investment niedriger und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt um -38,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um -14,23 Prozent niedriger, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.