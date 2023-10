Nio-Aktie: Jetzt geht es los!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio war zuletzt deutlich unter Druck geraten. Nun reguliert sich für die Chinesen einiges. Die Notierungen sind am Montag in den ersten Stunden weitere geklettert und kommen innerhalb einer guten Woche auf Kursgewinne von annähernd 7,3 %. Dies ist ein gutes Zeichen, da die Börsen sich in den vergangenen Tagen die Aktie offenbar noch einmal genauer angesehen haben.

Nio war deshalb in den Abgrund von deutlich weniger als 10 Euro gerutscht, weil der Titel zuletzt durch eine Wandelanleihe geschwächt war. Die Wandelanleihe, die Nio emittierte, war mit einem Volumen von etwa 1 Mrd. Dollar indes nicht geeignet, die Aktie tatsächlich in ihrer Substanz massiv zu schwächen.

Nio ist deshalb zwar zwischenzeitlich auf weniger als 8 Euro nach unten gerutscht. Dennoch bleibt der Titel vergleichsweise noch recht stark im Widerstand gegen...