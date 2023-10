Nio-Aktie: Jetzt also doch!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio konnte am Mittwoch massiv klettern. Der Titel gewann fast 5,5 % und ist damit wieder deutlich über der Marke von 8 Euro etabliert. Dies wiederum hatten Analysten als wichtig bezeichnet, nachdem es zuvor über einen längeren Zeitraum enorm nach unten ging. Nio ist damit noch nicht gerettet, es gibt aber deutlich Hoffnung darauf, dass der Titel wieder in die richtige Spur findet. Das lässt sich auch in Kurszielen bemessen.

Die Prognose: Nio vor dem Sprung auf über 10 Euro?

Die Aktie ist aus der Wahrnehmung der Analysten, die auf Marketscreener versammelt sind, deutlich unterbewertet. Die Schätzungen oder die Prognosen befinden sich weiter über den derzeitigen Notierungen.

Konkret gehen die Analysten derzeit von einem möglichen Plus in Höhe von 54 % aus. Das sind umgerechnet in Euro Kursziele von deutlich über 10 Euro, die...