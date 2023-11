Nio-Aktie: Ist das jetzt der Durchbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio hat am Montag mit dem Gewinn von annähernd 4 % erneut den Vorwärtsgang eingelegt – jedenfalls in den ersten Stunden des Handels. Der Titel hat damit den kleinen Erfolg vom Freitag fortgesetzt. So sieht eine minimale Erholung in einer schwachen Phase aus. Geht es nach Analysten, hat Nio allerdings auch heute noch immense Erfolgschancen, die sich auch an den Börsen zeigen können.

Nio: Das sehen die Börsen wohl nicht

Mangels neuer Nachrichten und Informationen gibt es derzeit wohl nur einen Kampf zwischen zwei Gruppierungen. Der Titel wird zum einen von den Analysten gefeiert, zum anderen von Chartanalysten oder auch den wirtschaftlich orientierten Experten sicherlich kritischer gesehen.

Zum Hintergrund: Wirtschaftlich betrachtet sieht es für das Unternehmen weiterhin nicht besonders gut aus. Der Titel hat aktuell einen...