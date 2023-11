Nio-Aktie: Hilft das noch?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio hat am Montag einen kleinen Börsengewinn geschafft. Die Aktie schob sich um gut 1 % nach oben. Stark ist dies dennoch nicht. Die Kurse sind auf dem Weg dazu, sich insgesamt im Abwärtstrend einzurichten. Der Titel war in den vergangenen fünf Handelstagen um annähernd -10 % nach unten gerutscht. Die Aktie verlor dabei den Kontakt zumindest in eine charttechnisch etwas ruhigere Zone bei Notierungen von 7,50 bis 8,50 Euro etwas aus den Augen. Das Problem liegt für wirtschaftlich orientierte Analysten fast auf der Hand.

Nio wird aktuell wirtschaftlich schwer gebeutelt. Vor kurzem hat der Konzern noch bekannt gegeben, ca. 10 % seines Personals entlassen zu wollen. Das wiederum kann durchaus als positiv, aber auch als Alarmsignal verstanden werden.

Trübe wirtschaftliche Perspektive für die Nio

Die wirtschaftliche Perspektive...