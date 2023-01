Nio-Aktie: Harte Konkurrenz für Tesla?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Tesla-CEO, Elon Musk, hat sich erst dieser Tage in einem Interview wie folgt geäußert, er sieht den wettbewerbsintensivsten Markt in China. Dort gibt es diverse Firmen, die eine wahre Herausforderung sein können. Unter anderem BYD, Li Auto aber auch NIO. Musk meint, “Der chinesische Markt ist der wettbewerbsintensivste. Sie arbeiten am härtesten und am klügsten”. Für NIO läuft es derzeit wieder etwas besser, so verlor die Nio-Aktie erst im Oktober letzten Jahres abermals deutlich, stabilisiert sich nun aber. Doch wird der Kurs langfristig wieder steigen können?

Gelingt die Bodenbildung?

Hierzu bietet es sich an, den interessanten 200-Tage-Durchschnitt in den Blick zu nehmen. Dieser ist bereits seit Ende 2021 unterschritten und zu dem fallend. Um für eine nachhaltige Trendwende und nachfolgender Aufwärtsbewegung sorgen zu können, muss der angesprochene gleitende Durchschnitt mit der Periode 200 überboten und auf steigend gedreht werden. Unterhalb besteht zunächst weiterhin die Gefahr, dass sich die übergeordnete Abwärtsbewegung weiterhin fortsetzt. Der GD200 kommt aktuell bei 15,85 USD zur Unterseite gelaufen.

Nio-Aktie – Die Tendenz ist eher seitwärts!

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse sieht wie folgt aus. Von zusammengefasst 30 Bewertungskriterien sind 17 als bullisch anzusehen. Das sind 56.67 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Es muss mehr kommen. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Nio-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.

