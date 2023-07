Nio-Aktie: Gelingt endlich der Durchbruch?

Mit einem Kursplus von über 8% startet die Nio-Aktie (WKN: A2N4PC) stark in die neue Handelswoche und kann damit ihren jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. Seitdem das Papier des chinesischen E-Autoherstellers Ende Mai auf ein Allzeithoch gefallen war, präsentiert es sich wieder in guter Verfassung. In den letzten sechs Wochen legte die Nio-Aktie um über +40% zu. Gibt es denn gute Nachrichten?