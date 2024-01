Nio Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) der Nio-Aktie zeigt einen Wert von 81 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 45,42, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Nio.

Die Dividendenrendite von Nio beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,88 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 68,79 HKD für den Schlusskurs der Nio-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 61,25 HKD, was einen Unterschied von -10,96 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (+0,62 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nio-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine negative Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Nio daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.

