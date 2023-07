Nio-Aktie: Fehlende Dynamik

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Es scheint, als ob den Bullen die Kraft verlassen hat. Die Aktie des chinesischen Elektroautoherstellers Nio schwingt seit einiger Zeit knapp über der 200-Tage-Linie. In den letzten beiden Handelswochen hat die Aufwärtsdynamik deutlich nachgelassen und auch in dieser Woche zeigt der Wert keine Stärke. Der Aktienkurs stagniert und es fehlen Impulse vom am Donnerstag stattgefundenen Power-Day – einem Investorentreffen von Nio.

Das Unternehmen berichtete zwar über einzelne Fortschritte beim Ausbau seiner Ladeinfrastruktur sowie über die “Vehicle-to-Grid-Ladesäule”, aber echte Überraschungen blieben aus, so dass der Kurs der Nio-Aktie unverändert bleibt.

Wird die Nio-Aktie am Widerstand abprallen?

Die grundlegenden fundamentalen Daten bleiben schwach – sie ist immer noch eine Hoffnungsaktie. Gewinne werden erst um das Jahr 2026...