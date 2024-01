Nio-Aktie: Fatal!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Fatal, was die Aktie der Chinesen von Nio nun wieder erlebte. Der Kurs gab am Freitag weitere -4,2 % nach. Das schwächt den Titel, das schwächt die Aussichten – und regt die Phantasie an. Denn auf der anderen Seite sind Analysten nicht bereit, von ihren durchaus zuversichtlichen Schätzungen schon abzurücken.

Nio kann einen immensen Kursgewinn erzielen, so die Schätzung. Das gilt es nun zu untersuchen.

Nio: Wie weit kann es gehen?

Die Kursgewinne sind nach Meinung von Analysten jedenfalls mit einem durchschnittlichen Wert von 75 % zu taxieren. Zwar sind die Kursziele in den vergangenen Monaten deutlich nach unten angepasst worden. Dies allerdings wäre ein durchaus erhebliches Signal.

75 % auf Basis der derzeitigen Notierungen lassen vermuten, dass der Kurs von Nio die Chance haben könnte, auch die Marke von 2 Euro zu überwinden. Das ist eine Ansage.

Noch besser: Im Schnitt gehen auch schwächere Schätzungen in die Auswertung ein. Die Spitzenschätzung aber sieht noch einen möglichen Kursgewinn von über 194 % als möglich an. Das würde bedeuten, der Kurs von Nio könnte auf 15 Euro klettern.

Das ist also eine durchaus ambitionierte Vorstellung. Wasser in den Wein kippt allerdings die Betrachtung der wirtschaftlichen Situation. Das Unternehmen wird demnach im laufenden Jahr wohl einen Verlust erwirtschaften. Das geschätzte KGV wird für das vergangene Jahr bei -4,08 taxiert. Das ist nicht schmerzhaft. Schmerzhaft wird die Angelegenheit mit dem Blick auf das KGV im laufenden Jahr. Das soll dann auf Basis der vermuteten Verluste auf -7 sinken. Das bedeutet bei durchaus steigenden Umsätzen, so jedenfalls lautet die Erwartung, dass der Titel auch mit wachsenden Verlusten konfrontiert sein kann.

Summa summarum wird es damit schwieriger, die durchaus guten Einschätzungen der Analysten an den Aktienmärkten auch mit Leben zu erfüllen. Es deutet derzeit recht viel daraufhin, dass die Notierungen zumindest im Abwärtstrend verharren könnten.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nio-Analyse von 20.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nio jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nio Aktie

Nio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...