Nio-Aktie: Fantastisch - endlich!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nio konnte an den Börsen endlich einmal überzeugen. Die Aktie legte am Montag wie die Feuerwehr los. Am Ende standen Kursgewinne von über 6 %. Damit katapultierte sich der Kurs auf mehr als 7 Euro nach oben. Das kommt noch keinem Aufwärtstrend gleich. Dennoch stehen die Aktien jetzt wieder besser. Chartanalysten erinnern daran, dass eine Zone von mehr als 8 Euro durchaus für und von Nio als Startpunkt einer Offensive gelten könnte. Hier waren vormals Untergrenzen platziert.

Nio: Das sagen die Analysten

Analysten sind am Montag offensichtlich noch immer nicht bereit, von den hohen Kursschätzungen abzurücken. Immerhin geht es für die Nio aus dieser Sicht um ein Kurspotenzial von über 79 %! Damit wären Kurse denkbar, die sogar auf über 13 Euro klettern, so die aktuelle Rechnung. Nio wird indes wirtschaftlich sowohl 2023 wie...