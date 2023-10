Nio-Aktie: Extreme Differenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio hat zuletzt am Freitag einen Abschlag von -1,4 % hinnehmen müssen. Isoliert betrachtet ist das noch nicht viel. Nur: Die Chinesen befinden sich bereits seit einiger Zeit im Abwärtsrennen. Dies wurde nur noch bestätigt. Es sieht nicht besonders gut aus. Die nächste Chance, den aktuellen Trend zu beseitigen, könnte am 7. November kommen. Bis dahin allerdings sind es noch einige Tagen, an denen die Börsen die aktuelle Stimmung durchaus ausspielen werden – oder zumindest könnten.

Nio: Die Quartalszahlen – eine Chance?

Die Hoffnung von Investoren wird darin bestehen, dass Nio bei den Quartalszahlen eine kleine Überraschung schafft. Aktuell gehen die Märkte davon aus, dass Nio in diesem Jahr einen Umsatz in Höhe von ziemlich genau 8 Milliarden Euro einfährt. Dies war noch vor kurzem etwas optimistischer angesetzt. Dennoch:...