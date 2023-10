Nio-Aktie: Es wird brisant!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nio hat am Mittwoch an den Börsen mit einem weiteren Abschlag von -0,6 % enttäuscht. Die Chinesen sind derzeit in einem vergleichsweise schwachen Modus unterwegs. In den vergangenen fünf Tagen ging es statistisch betrachtet um immerhin gut 3 % nach oben. Es gibt aber noch Luft nach oben.

Nio hat vor allem deshalb in den vergangenen 14 Tagen schwach ausgesehen, weil das Unternehmen eine Wandelanleihe begeben hat. Diese Wandelanleihe eröffnet Investoren das Recht, statt einer Rückzahlung in die Aktie zu tauschen – in den Jahren 2029 und 2030. Dies hat mit dem Wert der heutigen Aktien wenig zu tun. Die Reaktion der Börse: Es ging um -18 % abwärts.

Damit hat sich der Titel auch charttechnisch schnell auf den Weg nach unten gemacht – verdient? Die Aktie kann immerhin darauf verweisen, dass die Unterstützungen in Höhe von 8 Euro...