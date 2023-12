Nio Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie von Nio wird derzeit auf Basis der technischen Analyse bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 68,9 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 63,15 HKD aus dem Handel ging und einen Abstand von -8,35 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 58,99 HKD angenommen, was einer Differenz von +7,05 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild der Nio-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 32,9, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 44,31 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich ein Anstieg negativer Kommentare über Nio in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine negative Stimmung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, dass über Nio unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Betrachtet man die Dividende, so weist Nio derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5.11%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Automobile"-Branche von -5.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Nio-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen und Indikatoren.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Nio-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nio jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nio-Analyse.

Nio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...