Nio Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Nio liegt der RSI aktuell bei 41,23, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 54,49, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit positiven Themen, die an sieben Tagen dominieren. Nur an drei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens Nio gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Unsere Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Nio jedoch deutlich verschlechtert, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Nio im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Automobile eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,95 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Branchendurchschnitt von 4,95 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

