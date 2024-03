Nio-Aktie: Es hört auf!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nio hat sich zuletzt an den Börsen sehr erholt gezeigt. Das ist jetzt schon wieder vorbei. Die Chinesen haben aktuell einen massiven Vertrauensverlust an den Finanzmärkten erlitten, nachdem die Zahlen in den vergangenen Wochen offenbar Zweifel hinterlassen. Nio hat dabei aktuell für das vergangene Jahr damit zu rechnen, dass das Nettoergebnis sogar auf -ö2,7 Mrd. Euro schmilzt. Das ist noch schlechter als die vorhergehenden Annahmen, die bis vor kurzem gültig waren.

Nio: Das ist schwach!

Auch für das neue Jahr liegen inzwischen die Nettoergebnisse bei gut 2 Mrd. Euro. Diese Kennzahl ist über Wochen verrutscht. Bis dahin waren es 1,2 und dann in der nächsten Schätzstufe ca. 1,6 Mrd. Euro Verlust. Es wird für das Unternehmen durchgehend schwierig an den Aktienmärkten Vertrauen zu erzeugen. Es droht der Rutsch auf 5 Euro, so die Befürchtung.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nio-Analyse von 15.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nio jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nio Aktie

Nio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...