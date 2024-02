Nio-Aktie: Erste Rettung!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nio hat am heutigen Dienstag an den Börsen punkten können. Es ging zwar nur um 1,7 % aufwärts, aber immerhin gab es aus China zwei Nachrichten. Die erste betrifft das Unternehmen selbst. Das hat eine Lizenz an ein “Auto-Startup” erteilt, wie es heißt. Die Ergebnisse werden am Ende noch nicht ganz kalkulierbar sein, aber immerhin: Es winkt Geschäft. Auf der anderen Seite hat Nio zusätzlich wohl davon profitiert, dass in China mittlerweile die Zinsen sinken. Das müsste den Markt insgesamt ankurbeln helfen.

Nio: Geht es noch los?

Die große Frage lautet also, ob es für und mit Nio und Co. im laufenden Jahr endlich losgehen kann. Das wiederum würden Analysten erwarten, wenn Unternehmen und Konsumenten mehr und billigeres Geld haben. Faktisch jedoch wird nun ein anderer Termin bald die Schlagzeilen beherrschen. Am 5. März hält nio eine Telefonkonferenz zum 4. Quartal 2023 sowie zum Gesamtergebnis ab. Das Ergebnis wird an die Öffentlichkeit getragen – und dann auch den Markt betreffen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nio-Analyse von 28.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nio jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nio Aktie

Nio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...