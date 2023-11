Nio-Aktie: Eine kleine Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nio fängt an, an den Märkten eine kleine Chance zu ergreifen. Am Freitag ging es für das chinesische Unternehmen immerhin um ca. 1 % aufwärts. Damit klopft die Aktie wieder an der Pforte zu 7 Euro. Das Ergebnis der abgelaufenen Woche ist noch immer sehr dünn: -5,8 %. Damit hat Nio seinen Abwärtstrend bestätigt.

Der ist nach Meinung von Analysten aktuell jedoch viel zu heftig. Deren Kursschätzung ist laut Marketscreener eminent hoch: Das Kursziel liegt jetzt ca. 78 % über dem aktuellen Kurs.

Nio: Das sind die Verluste

Gegen einen solchen Gewinn an den Börsen spricht der Umstand, dass die Aktie derzeit in einem Abwärtstrend ist, der nicht auf Zufall beruht. Denn Nio wird einen Verlust von fast -2,5 Milliarden Euro erwirtschaften – bei knapp 8 Mrd. Euro. Verluste, wenn auch schwächer, gibt es auch im kommenden Jahr. Damit ist...