Nio-Aktie: Eine angenehme Überraschung

Die Nio-Aktie verzeichnete in der vergangenen Woche weiterhin ansehnliche Gewinne, was sich durch die Bildung einer langen weißen Wochenkerze manifestierte. Nach der Methodik der japanischen Chartanalyse signalisiert eine solche Kerze gewöhnlich “Marktunterstützung”, was auf potentiell weiter steigende Kurse hindeuten könnte. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine lange weiße Wochenkerke nach einem starken Aufwärtstrend auch oft Euphorie oder Übersteigerung symbolisiert, welcher dann meistens eine kurzfristige Trendpause folgt.

Bullische Tendenzen bei Nio-Aktie

In den letzten drei Handelstagen sahen wir tatsächlich diese Pause im Wertanstieg an der New Yorker Börse (NYSE). Dabei treffen eventuelle Rückgänge bereits im Bereich von 13 US-Dollar auf Unterstützung. Die Chancen für weitere Zuwächse überwiegen allerdings...