Nio-Aktie: Diese Tatsache beunruhigt!

Nio hat am Mittwoch einen signifikanten Kursverlust erleiden müssen, wobei die Notierungen um über 5 % gefallen sind. Trotz dieses Rückschlags liegen die Kurse immer noch mit einem Plus von 22 % über den letzten sieben Tagen und haben seit Jahresbeginn erheblich zugelegt.

Nio: USA im Rampenlicht

Der wesentliche Faktor für diesen Rückgang dürfte aus den Vereinigten Staaten stammen. Die Aktienkurse vieler Unternehmen wurden durch eine Neubewertung der Zahlungsfähigkeit der USA durch die Rating-Agentur Fitch belastet. Die Agentur strich dabei das höchste Rating für die Rückzahlungsfähigkeit, was an den Finanzmärkten Besorgnis hervorrief. Dies wirkt sich auf Unternehmen wie Nio in China aus, deren finanzielle Situation auch von US-Dollar-Transaktionen abhängt.

Dieser Einfluss führte zu dem starken Kursrückgang bei Nio,...